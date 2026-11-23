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力晶經營決策轉向共治
力晶集團進入「後黃崇仁時代」，經營決策將由創辦人主導，逐步轉向專業經理人、家族成員及產業專家共同參與。面對股東對經營主導權與公司治理的挑戰，接班團隊將從改組董事會、活化資產及推動登錄興櫃三路著手，為力晶下階段的長期發展打底。
黃崇仁七月卅一日辭世後，力晶投控由原總經理謝明霖接任董事長，力積電則由集團老臣謝再居接掌。黃崇仁任內主導力積電分拆上市、策略投資晶合集成，兩項布局都為集團創造可觀價值。業界指出，接班團隊能否延續這些成果，取決於能否建立一套由團隊評估、董事會監督的投資決策制度。
力晶董事會改組是第一步。力晶投控此次提名謝明霖、黃崇恆、謝再居等人，並納入ＩＣ設計、創投及財務管理等領域的人才，讓不同專長參與選案、資金配置與風險評估。
資產活化則為下一輪投資提供資金。力晶近年分批處分晶合集成部分持股，回收逾百億元，每股淨值升至四十元以上。今年上半年獲利約一○四億元，每股純益七點六五元。公司接下來將盤點手中上市櫃股權及其他投資資產，並把創投布局擴及ＡＩ、半導體等產業。
資本市場方面，力晶擬修訂章程、引進獨立董事及設置審計委員會，為登錄興櫃及後續申請上市櫃鋪路。法人指出，隨著力晶推動登錄興櫃，股東將更關注接班團隊如何運用回收資金、揭露投資進度，以及新案能否帶來長期報酬。
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