力晶經營權決戰倒數。半導體廠力積電最大股東力晶投控將於廿五日（周三）全面改選七席董事、三席監察人。據了解，因市場派購股訂金未如期到位，委託書徵求也面臨挑戰。業界研判，市場派此役恐一席未得，公司派有望拿下全數十席，守住經營權。

力晶投控持有力積電百分之十七點五五股權，是力積電單一最大股東，也掌握集團重要投資資產。這場經營權之爭始於力晶集團創辦人黃崇仁七月底辭世後，由股東自救會召集人林緯程領軍的市場派發起揪團賣股，宣稱有買家願以每股五十元、總金額逾一三六億元收購力晶至少兩成股權，並提名完整董監候選名單，力拚在改選中取得席次。

購股訂金未能如期匯入，成為選前轉折。根據林緯程署名的「訂金匯入逾期通知」，買方未能趕上十一月十日匯款時程，原約定交易期限為十二月卅一日。林緯程表示，買方仍有意購股，團賣持續進行，參與股東可自行處分委託書。市場派也強調委託書與團賣各自辦理，仍呼籲股東支持其董監候選人。

業界指出，每股五十元的收購價格原是市場派號召股東的籌碼，訂金延遲後，原先響應團賣的股東有多少願意在改選時投票支持，成為市場派能否搶下席次的關鍵。力晶股權分散，市場派宣稱集結近兩成股權，實際票源仍取決於股東是否出席、行使電子投票或交付委託書。這次股臨會最後過戶日為十月廿三日，選前攻防集中在爭取已具投票資格的股東。

公司派一方面對林緯程等人及買方採取法律行動，質疑收購程序涉嫌違反證交法與公開收購規定，相關爭議仍待司法釐清。另一方面，力晶啟動十億元庫藏股計畫，黃崇仁家族旗下山一投資也提出十億元購股方案，鈺創、晶豪科則各規劃投入三億元取得力晶股權，相關方案合計規模達廿六億元。

這些購股方案仍有部分尚待交割，停止過戶後取得的股份也無法計入此次改選票數。業界指出，現階段購股方案對公司派的助益，在於增加未上市股份的交易管道，爭取既有股東繼續支持。