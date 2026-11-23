隨著全球ＡＩ交易風雨飄搖，加上ＡＩ資料中心興建熱潮的不確定性愈來愈高，一些策略師已開始設想，若ＡＩ支出泡沫破滅，可能對全球市場和經濟造成衝擊。兩位專家不約而同指出，台灣和南韓受到的衝擊可能不亞於美國。

TS Lombard全球總體主管柏金斯在最近給客戶的報告表示，他預期ＡＩ泡沫破滅將導致多達廿兆美元的財富蒸發，不僅重創美國投資人的股市投資組合，也將對與ＡＩ相關的信用市場造成龐大壓力。

不過，柏金斯預期，ＡＩ泡沫破滅不一定就會把美國經濟拖入嚴重衰退，而是將會溫和萎縮，「雖然資本支出必然會銳減，但進口的下滑將成為天然緩衝，因為多數資料中心所需設備都是從台灣和南韓進口。資料中心停建導致的失業也將不多」。

英國倫敦凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家謝林則表示，ＡＩ投資泡沫破滅，「可能會對經濟造成巨大影響」，預估ＧＤＰ成長率將下滑○點三個百分點。

但他也認為，光是這項因素，還不足以導致美國或其他七大工業國集團（G7）經濟陷入衰退，一大原因在於，大部分的ＡＩ支出都用於向台灣和南韓購買設備和零件，這也意味著台灣與南韓經濟所遭受的衝擊，可能比美國還要更嚴重。

謝林說，台灣與南韓的投資人也已投入大量資金在美國和他們自己國家的科技股，這也可能加劇這兩國所受到的經濟影響。