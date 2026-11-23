統計顯示，外資上周再大賣台股逾2,185億元，不僅連八周賣超，今年以來累計賣超金額突破3兆元大關、達3兆2,091億元，創史上最大單年賣超紀錄，規模相當於超過六個國安基金；龐大賣壓已引發連鎖反應，券商界近期更出現罕見的VIP大戶與高頻交易「大咖」離場潮。

外資近月提款力道猛烈，11月迄今已賣超8,398億元，逼近兩個國安基金規模，暫居史上第三大單月賣超，居今年10月的9,943億元與3月的9,682億元之後；累計今年以來3.2兆元的賣超金額，更是2022年（1兆2,326億元）的逾2.6倍。

從個股動向觀察，外資今年提款重心高度集中於先前熱門的AI供應鏈，權王台積電（2330）首當其衝，遭賣超2兆4,288億元（114.53萬張）；其後依序為聯發科（2454）2,508億元、台達電（2308）2,199億元及國巨（2327）*1,103億元，臻鼎-KY（4958）、緯穎（6669）、廣達（2382）、日月光投控（3711）等亦遭賣超逾500億元。

外資買超標的則轉向成熟製程、金融與部分權值股，以聯電（2303）獲買超1,152億元居首，鴻海（2317）705億元居次，另加碼長榮（2603）、聯詠（3034）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等逾400億元。

外資持續出走，衝擊本土大戶信心。多家大型券商高層私下透露，近期不少VIP、VVIP級大戶選擇獲利了結或撤資觀望，主因美國AI監管政策轉向、輝達創辦人黃仁勳離職後的產業變數尚未完全發酵，且機構對科技股估值已提前反映至2028年，一旦聯準會未來持續升息，高本益比科技股將面臨下修壓力；此外，高頻交易大戶也因不敵外資龐大賣壓，陸續退場。

市場專家分析，後續能否展開強勁反彈，美股科技股表現仍是牽動台股走向的關鍵指標。