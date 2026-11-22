隨著先進製程進駐，「大台南科學園區」用電不斷成長，台電高喊「電力是國力，也是城市競爭力」。但台南市目前僅有森霸一、二期共110萬瓩作為南科的穩定供電支柱，其餘都是靠興達電廠融通支援。台電爭取台南市開發自有穩定電源，包括規劃中的森霸三期民營電廠（IPP）。

此外，台電強調，實務上應優先核定園區變電所並加速用地取得、路證核發與行政協調；同時落實使用者付費原則，臨時供電及趕工衍生費用應由園區基金支應或向業者合理計收，以確保產業開發與供電時程同步推進。

台電表示，隨著半導體先進製程演進與AI算力需求爆發，台南市長期用電需求 預估將超過1,000萬瓩；光是大台南科學園區用電高達800萬瓩，用電密度將居世界第一。除了森霸一、二期，大台南科學園區用電最主要是仰賴興達電廠融通支援，目前興達電廠有五部燃氣複循環機組，台電推動的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」一期有設三部燃氣複循環機組，總裝置容量390萬瓩（3,900 MW），於今年上線供電。

台電表示，科技大廠具備24小時不間斷運作的特性，極度依賴大型且穩定的發 電機組就近供電。台南市目前僅有森霸一、二期共110萬瓩，作為南科的穩定供電支柱，但南科與南特地區的用電需求已趨近供應上限，倘長期缺乏足夠在地電源，僅仰賴跨區電力支援，將面臨極高的系統性風險。

台電表示，開發在地電源以突破電網建設極限是當務之急，規劃中的森霸三期 IPP 約180 萬瓩，是確保未來南科與沙崙園區穩定供電的關鍵拼圖，未來隨著產業用電持續增加，仍必須有對應之新增電源就近設置，有助維持台南市整體的電力平衡，期盼地方政府與民眾支持在地電源建設。