國科會日前透露正規劃在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來1奈米晶圓廠預作準備，沙崙科園學園區預計2027年啟動開發。台電預估，大台南科學園區用電量將攀升至800萬瓩（8000MW），用電密度將居世界第一；台電現已規畫投入1,096億元輸變電計畫，穩固支撐大南科產業的長期發展。

台電表示，隨著半導體先進製程演進與AI算力需求爆發，台南市長期用電需求預估將超過1,000萬瓩。其中，大台南科學園區用電量估計800萬瓩（8000MW），超過六部大型燃氣複循環機組才能因應。代表每一平方公里的電力承載需高達40萬瓩，用電密度高居世界第一。

台電董事長曾文生日前表示，南科加沙科用電達800萬瓩，「這對台電是大挑戰」。根據台電資料，若將大台南科學園區視為一個國家，用電規模已經超過希臘、新加坡、紐西蘭、愛爾蘭等國家全國用電。

台電表示，所謂大台南科學園區是指，台南市內既設與未來開發的各科學園區，包含台南園區、南科特定區、沙崙園區及樹谷園區等，合計約20平方公里開發範圍，規劃用電量預計將攀升至800萬瓩（8000MW），代表每一平方公里的電力承載需高達40萬瓩，用電密度高居世界第一。

台電表示，如此高度集中的「負載密度」，對電網的熱穩定、電壓品質與故障承受能力，都是極限考驗。台電已規劃投入約1,096億元輸變電計畫，透過興建大規模基礎設施，穩固支撐台南產業的長期發展，主要項目包含：第一、規劃新建南特及沙科變電所，強化園區供電心臟；第二，興建345kV興達~南科線，打造電力高速公路；第三，新建鄰近工業區變電所，同步強韌末梢神經。

此外，為穩定供電，台電現規畫電廠直供園區大型建設，包括：「大潭直供桃園航空城及桃園工業區」、「通霄電廠及離岸風電直供竹科」、「台中電廠及離岸風電直供中科」、「興達電廠／IPP森霸電廠直供南科及沙科」、「大林電廠直供楠梓園區」等，台電表示，目前已核定的上述直供園區五條專線相關工程，需投資共約1,555億元，預計於2026至2033年陸續完工加入。