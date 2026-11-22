節能家電補助倒數計時。經濟部推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」即將進入尾聲，民眾只要在2026年12月31日前，購買能源效率分級標示「1級」的冷氣或冰箱，把家中的老舊冷氣、冰箱完成舊機回收，就能申請每台3,000元補助。

除了經濟部節能家電3000元、補助至今年底之外，民眾仍可向財政部辦理貨物稅退稅最高2000元，合計每台最高可享5000元節能優惠。財政部減免貨物稅仍持續到2029年底。

經濟部提醒，民眾申請節能家電補助須備妥下列文件：產品發票（2026年12月31日前開立）、產品保證書、廢四機回收聯單（2026年12月31日前開立）等。而且，線上申請免出門，只要完成身分認證、上傳文件，就能送出申請。