美國貿易代表葛里爾表示，預料美方「很快」會完成依三百○一條款展開的產能過剩調查，可能為明年元月告終的美中貿易休兵增添變數。

葛里爾廿日接受彭博電視訪問時，被問及調查結束時點，他回答，相關程序「肯定」會在年底前完成，但拒絕提供更多細節，說明哪些國家可能被加徵關稅。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）正就各國工業產能過剩，編製一份高度受矚目的報告。外界埋怨，這類行為讓世界各國充斥廉價貨品，陷美國勞工於不利。這類所謂三○一調查，鎖定違反貿易協議或歧視性作法，為祭出關稅等措施奠定法律基礎。中國大陸、歐盟、日本、墨西哥等十多個經濟體為調查對象。

自從美國最高法院二月判決美國總統川普依緊急權力徵收關稅不合法後，川普政府援引三○一條款在內的多項法源，向多數主要貿易夥伴加徵進口關稅。

上周隨川普出訪深圳亞太經合會的葛里爾表示，川普希望大陸擴大採購美國農產品，並落實稀土相關承諾。葛里爾還說，如果關於中方履約情況的疑慮緩解，將於明年一月到期的貿易休兵有望進一步延長，「很大程度上，取決於我們能否取得稀土，及能否按我們所需要的數量與進度來取得」。

葛里爾表示，在美中貿易委員會架構下談妥的關稅減讓措施，美國目前已落實約半數，並指出大陸也尚未全面調降關稅。

葛里爾說：「我認為到年底時，我們就會看到這些措施全面落實。」