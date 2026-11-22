台灣在全球AI供應鏈扮演重要角色，但AI產業競爭不再只有晶片效能、產品良率等，企業碳排放與能源使用，也成為國際客戶評估供應商的重要條件。

環境部彭啓明表示，全球約九成AI伺服器由台灣企業設計與製造，台灣工廠排放會納入全球AI業者供應鏈碳排計算，企業減碳能力將影響未來國際市場競爭力。

從碳排管理來看，台灣企業面臨挑戰在於，工廠生產過程產生的直接排放及能源使用間接排放，會連動國際品牌及客戶供應鏈排放。當國際AI業者提高減碳要求，台灣供應商除了必須掌握自身排放數據，也需要提升能源使用效率、改善製程及降低產品碳足跡，才能符合客戶對低碳供應鏈的期待。