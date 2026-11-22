AI快速發展帶動資料中心用電需求攀升，能源供應、電網容量、冷卻用水等問題，成為產業擴張必須面對的環境挑戰。環境部長彭啓明表示，AI與氣候不是零和，而是共生，沒有穩定氣候與低碳能源，AI就無法永續發展。

國際能源總署（IEA）預估，全球資料中心用電量將從2024年的4,150億度，增加至2030年的9,450億度，成長超過一倍。

同時，AI資料中心與傳統資料中心用電型態差異明顯。傳統資料中心主要處理網站、資料儲存及企業系統等工作，以CPU為主，每個機櫃功率約5至15瓩，通常採氣冷；AI資料中心仰賴GPU進行大型模型訓練及推論，每個機櫃功率可達40至130瓩以上，須採用晶片直接液冷或浸沒式冷卻。

彭啓明指出，AI資料中心環境管理有四大重點，包括電網方面，須考量併網容量、尖峰負載及用電變動；水資源方面，液冷系統雖可採封閉循環，但蒸發式冷卻仍可能耗水；節能減碳方面，應提升冷卻效率並評估廢熱回收；環境管理方面，須關注電源使用效率、用水效率等指標。

COP 31期間由土耳其主席國與國際電信聯盟（ITU）共同發起的《安塔利亞人工智慧承諾》認同讓AI成為氣候解決方案一部分的共同目標，彭啓明表示，台灣歡迎也相當認同，因此環境部將以打造「低碳AI示範島」為願景，擴大再生能源與低碳電力供應，並推動負責任的AI全生命周期管理，包括綠色製造、高效冷卻、節能節水、硬體循環再利用等，也將與國際夥伴分享低碳製造及AI氣候應用經驗。