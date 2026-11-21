聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會（COP31）進入尾聲，主席國土耳其與國際電信聯盟（ITU）共同發起「安塔利亞人工智慧承諾」（Antalya Artificial Intelligence Pledge）。環境部長彭啓明表示，台灣的願景不只是成為全球AI製造中心，也將呼應安塔利亞AI承諾四大方向，將台灣打造為「低碳AI示範島」。

彭啓明表示，環境部支持、響應安塔利亞AI承諾，台灣位於全球AI供應鏈核心，設計或製造全球9成以上的AI伺服器，也關乎全球碳排放。國際科技企業採購台灣製造的AI伺服器，相關排放將納入企業範疇三（其他間接排放），而台灣端的排放則為範疇一及範疇二（直接排放及能源間接排放），因此「台灣的減碳，就是全球AI的減碳」。

他指出，台灣除了要利用AI解決氣候變遷問題，也必須降低AI伺服器對環境的衝擊，包括強化資源回收、降低伺服器產品的碳排放係數，更要發展低碳電力，讓AI產業發展更環保。

不過，彭啓明坦言，台灣綠電發展過去一年多確實受到不少阻礙，原訂去年再生能源發電占比達20%的目標，進度已落後，要延至2028、2029年才能達標，目前政府正大力推動屋頂型光電，也開始發展直立式光電，風力發電、氫燃料電池等也必須加快推動，多元化發展各種新興的低碳電力。

彭啓明表示，台灣的願景不只是成為全球AI製造中心，更要打造「低碳AI示範島」。環境部將對應安塔利亞AI承諾四大方向，持續推動低碳能源驅動AI產業、負責任的AI全生命週期管理、透明的碳足跡衡量與揭露，以及分享經驗、協助各國發展AI氣候應用，特別支持開發中國家運用AI推動氣候變遷減緩與調適。