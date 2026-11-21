針對近期台股受美國費城半導體指數及國際科技大廠股價重挫影響下跌，經濟部21日表示，經徵詢八大工商團體，相關公會皆表示，近期股市表現，對企業接單及營運目前未見影響，半導體及電子業者也對產業前景仍具信心。政府會持續與業界保持聯繫並密切關注銀行授信及產業資金流向，強化融資與信用保證支持，協助企業穩定資金調度。

經濟部強調，AI基礎建設長期趨勢不變，近期台灣經濟成長、工業生產、外銷訂單及進出口等主要指標均展現成長動能，顯示我國經濟基本面穩健。經濟部強調，台灣產業仍具備扎實的競爭力與發展動能，不會因為個別公司或是短期波動而影響長期的發展趨勢，籲請各界對我國產業發展保持信心。

經濟部指出，人工智慧（AI）、高效能運算及雲端需求擴增，加上產品漲價與消費性電子新品備貨，帶動資通訊產品出貨及生產、基礎設施需求與部分傳產增產。主計總處10月公布概估115年第3季我國經濟成長率為14.36％，全年經濟成長率有望超過12%，預計將創39年來新高。

在訂單方面，經濟部指出，今年前10月外銷訂單超過9,400億美元，全年可望突破1.1兆美元。而從出口表現來看，我國115年10月出口金額達967.6億美元，首度突破900億美元大關，創歷年單月新高，年增58.9%，已連續36個月正成長。累計今年1至10月出口達7,582.9億美元，年增達47.7%。

另從生產資料來看，經濟部統計處公布第3季製造業產值新台幣7兆5,079億元，較上年同季增加43.09%，連續11季正成長。近期科技及半導體類股雖然下跌，AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴增，帶動半導體及伺服器供應鏈成長，電子零組件業及電腦電子產品與光學製品業第3季產值分別年增52.18％及129.78％。半導體擴產亦帶動設備與材料需求，機械、化學材料及肥料、基本金屬等產業第3季產值均較上年同季成長。

經濟部強調，展望未來，全球AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴增，帶動我國先進製程、高階封裝及伺服器供應鏈成長，無人機、機器人及衛星通訊也為產業開拓新商機。經濟部也將運用千億規模資源，透過數位轉型、淨零轉型、通路發展、群聚共榮及新創拔尖五大策略，協助中小微企業升級，並輔導傳統產業開發關鍵零組件、切入高科技供應鏈。今年以來，我國生產及出口表現亮眼，產業基本面穩健，116年出口有望突破1兆美元，再創高峰，希望各界對臺灣產業發展保持信心。