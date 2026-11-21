呼應「安塔利亞人工智慧承諾」，環境部長彭啓明今天說，台灣是全球AI供應鏈的重要戰略角色，「支持倡議」並將透過AI協助氣候治理等。

聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會（COP31）在土耳其安塔利亞舉行期間，主席國土耳其與國際電信聯盟（ITU）共同發起「安塔利亞人工智慧承諾」（Antalya Artificial Intelligence Pledge）。這項承諾旨在運用AI技術尋找氣候變遷解決方案，同時評估其日益增加的環境風險。

彭啓明今天出席「2026齊柏林飛閱台灣攝影獎」頒獎典禮前接受媒體聯訪指出，台灣位處全球AI供應鏈核心的戰略地位，環境部將支持相關倡議，並透過AI協助氣候治理，同時推動伺服器資源回收及降低排碳，兼顧AI發展與減碳。

彭啓明指出，全球約9成AI伺服器由台灣企業設計、製造，因此台灣除了積極發展AI，也必須正視AI產業帶來的碳排放。

彭啓明表示，國際企業採購台灣伺服器所產生的排放屬於範疇三（其他間接排放），對應的則是台灣的範疇一（直接排放）及範疇二（能源間接排放）。

彭啓明說，未來除了將大力運用AI解決氣候變遷問題，另一方面也要思考如何降低AI伺服器的環境衝擊，包括資源回收，以及盡可能降低伺服器的排碳係數，並透過低碳電力供應，讓AI產業發展更環保。