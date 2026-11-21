台中製造業營運規模、產值雙攀升！台中市經發局依據經濟部最新「工廠校正及營運調查」數據指出，台中整體就業人數逆勢從2019年至2024年增加9.7萬人，工廠營業收入從2.15兆元成長至2.48兆元，增幅15.6%，其中員工人均營業收入提升至568萬元，多創造91萬元產值，成長率達19.2%。

經發局分析，這波營收成長背後，反映出台中企業正積極透過資本支出與研發創新進行升級。數據顯示，台中製造業新增固定資產投資6年間由3074億元暴增至4649億元，成長51.2%；研發經費從550億元增至831億元，增幅達50.9%。台中市整體就業人數仍逆勢增加9.7萬人，顯示產業結構已逐步朝向高附加價值領域轉移。

經發局說明，台中擁有完整的金屬加工、精密機械及零組件產業聚落，其中電子零組件製造業近年營收及投資表現尤為顯著，營業收入6年間由4585億元增加至7019億元，成長53.1%，新增固定資產投資達3447億元，成長74.3%，占全市工廠新增固定資產投資約74.1%。

此外，台中市製造業研發經費由550億元增加至831億元，成長50.9%，近期包括惠特科技總廠、創新服務興安廠及中山廠、環鴻科技台中廠、安科自動化等企業陸續設廠，展現台中精密製造及高科技產業持續投資布局的動能。

值得注意的是，「食品及飼品製造業」更是逆勢擴張，員工數大增3395人，成長16.4%、工廠增加60家，近年包括多那之國際台中太平廠、萬味軒食品工業清水廠，以及第一傳動科技、裕昌機電工廠沙鹿廠、鴻銘智能等企業陸續設廠，展現台中製造業兼具高科技實力與民生消費韌性的產業樣貌。