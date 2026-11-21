選前一周台股重創，一舉跌破4萬點，昨天收在3萬6033.29點；面對美股四大指數也收黑，台股下周開盤恐也有所牽動，進而影響股民情緒。行政院長卓榮泰繼昨天召集財經首長緊急會商後，今日再度上午10時再度邀集財經相關首長開會，研擬下一波因應對策，維持國內資本市場穩定。

出席人員包括財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、金管會主委彭金隆，以及兼任國安基金執行秘書的財政部次長阮清華、行政院發言人李慧芝等，上午陸續抵達行政院，預估會後以新聞稿說明結論。

面對這波股市波動，國安基金6日宣布啟動史上第10次護盤，金管會當天也宣布祭出限空5大措施，包含調降每日盤中借券賣出委託數量、調升融券保證金成數、放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍，並鼓勵上市櫃公司適時評估實施庫藏股。

不過台股仍連續多日重挫，金管會19日宣布第2波限空令，包括個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，隔天交易日不得低於前一交易日收盤價放空；同時調整每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過有價證券前30個營業日的日平均成交數量的3%，調降至1%。

雖然政府祭出多項措施，台股昨日仍大跌2393.6點，收在36033.29點，創下近7個月新低，卓榮泰昨天傍晚召集財經首長聽取簡報，今天上午再度開會，可能推出第三波穩定股市措施。