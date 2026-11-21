第 31 屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）落幕，主辦國土耳其將「零廢棄」（Zero Waste）與循環經濟列為全球氣候行動的重要主題。環境部長彭啓明21日表示，台灣高度重視 COP31 所倡議的零廢棄與循環經濟方向，並將資源循環視為推動淨零轉型、強化資源安全及產業競爭力的重要策略。台灣不僅將持續深化國內循環經濟政策，也願意分享多年累積的資源回收、技術創新及產業發展經驗，積極與國際夥伴合作，共同推動循環材料應用及跨境循環供應鏈，讓循環經濟成為全球氣候行動與綠色成長的新動力。

COP31 主席國土耳其將循環經濟與零廢棄列為全球氣候行動的重要方向，並提出兩項 2035 年行動倡議：將全球廢棄物產生量的預期增幅減半，以及將製造及生產部門的循環材料使用率提高至至少 15%。這代表全球氣候行動正從能源轉型，進一步延伸至資源使用、產品設計及產業生產模式的系統性轉型。

彭啓明表示：「這提醒我們，氣候行動不應只著重能源轉型，更需要從產品設計、材料使用及產業生產模式著手，減少資源消耗與碳排放。」

過去 30 年，台灣逐步建立完善的廢棄物管理與資源回收體系。透過延伸生產者責任，以及全民參與的「四合一資源回收制度」，台灣奠定了資源循環的基礎。2025 年，台灣一般廢棄物回收率達 60.23%。更值得注意的是，2025 年台灣經濟成長率達 8.76%，一般廢棄物產生量卻減少 0.22%，是近十年來首次出現年度負成長。

「這是經濟成長與廢棄物產生量初步脫鉤的正面訊號。」彭啓明表示，台灣已具備良好的循環經濟產業基礎，並積極推動循環產業升級與創新。台灣希望透過技術創新、再生材料利用及跨產業合作，建立更完整的循環供應鏈，讓循環經濟不只是環境保護，更能創造新的市場需求、吸引投資，成為帶動經濟成長與提升產業競爭力的重要動力。

為加速循環經濟轉型，台灣在 2026 年推動《資源循環推動法》及《廢棄物清理法》雙法改革。展望未來，台灣已規劃 2050 循環經濟路徑圖，為持續推動資源循環確立長期方向。路徑圖以 2020 年為基準，提出三項長期目標：資源生產力提升至 2 倍、人均物質消費量減少 35%、投入端循環利用率提升至 2.5 倍。

台灣將透過提升資源使用效率、延長產品壽命及擴大再生材料利用，減少對原生資源的依賴，並創造更高的經濟價值。為落實上述目標，台灣將聚焦生物質、塑膠、紡織、營建建築、能源設施與關鍵物料，以及高科技電子產品等六大重點領域，透過跨部會合作、技術創新與產業鏈整合，推動資源高值化利用，讓循環經濟成為帶動產業升級與淨零轉型的重要動力。

彭啓明強調：「沒有任何國家能夠獨自完成循環經濟轉型。」他表示，COP31 為各國提供交流政策、技術與實務經驗的重要機會。台灣願意分享資源回收、科技創新與循環產業發展的經驗，並在此基礎上強化與國際夥伴的合作，共同推動循環材料應用、創新商業模式及跨境循環供應鏈發展。彭部長呼籲：「讓我們攜手把廢棄物轉化為資源，把資源循環轉化為產業競爭力，把循環經濟轉化為具體的氣候效益。」