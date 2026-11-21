中聯油脂停工影響國內沙拉油供應，經濟部表示，國內沙拉油每月需求約2.41萬噸，目前已協調國內業者增產、擴大進口，並自上週啟動供需媒合機制協助業者取得油源。統計11月10日至19日，業者累計登記需求7343桶、約121公噸，截至19日，台糖已完成50家業者、共1341桶油品配送。

經濟部指出，中聯油脂今年7月1日停工前，國內沙拉油每月總供應量約2.51萬噸，其中中聯油脂每月供應約8300公噸，占國內市場約33%。目前國內沙拉油每月需求約2.41萬噸，較停工前每月總供應量少約1000公噸，經濟部分析，主要是消費者轉而使用棕櫚油、芥花油、葵花油等其他油品，使沙拉油需求有所變化。

在國內增產方面，經濟部協調大統益、長輝及台糖提高既有設備稼動率，統計3家業者11月及12月較6月分別增產4792公噸及4900公噸。其中，台糖除增購美國黃豆5000公噸自行壓榨，也透過採購粗油精煉及協助代工分裝等方式增加供應。此外，台中市政府衛生局11月2日同意福壽合格沙拉油重新上架，增加11月市場供應量1205公噸。

進口方面，經濟部協調多家油品進口商11、12月合計擴大進口5048公噸，主要來源國包括馬來西亞、泰國等。經濟部表示，進口油品成本會因賣方國家、產品規格、運輸及檢驗費用等因素有所差異，整體成本可能略高於國內業者生產油品，但尚不至於影響國內市場價格。

除增加市場供應，經濟部自上週起也開始透過供需媒合協助業者取得油品。據統計，11月10日至19日，透過商圈、市場、夜市自治組織及公協會彙整的用油需求，累計登記7343桶，約121公噸，相關需求均已提供台糖安排供貨。截至19日，台糖已完成50家業者、共1341桶油品配送，其餘需求持續安排配送。

經濟部強調，透過多元管道增加供應，預期年底前沙拉油整體供應量可滿足市場需求，且為確保明年農曆春節前供應穩定，目前已協調國內業者持續增產，並請進口業者依市場需求增加進口量，同時密切掌握市場供需變化，確保食品加工及餐飲業者能順利取得所需貨源。