主權基金專法草案預計年底出爐，行政院前副院長、中央研究院人社中心兼任研究員施俊吉表示，台灣不宜成立主權基金，並示警主權基金若缺乏明確制度界線，恐淪為國際政治施壓，甚至可能成為台美之間特定投資的「提款機」。

國發會主委葉俊顯日前透露，主權基金初期資本額暫以三百億元為設想，先從小規模起步，後續可能滾動調整，並以海外策略型投資為主，年底會提出專法草案。

中研院人社中心昨舉辦「台灣成立主權基金分析」研究成果發表會，由施俊吉擔任計畫主持人，邀集台北大學經濟系教授郭文忠、中央大學財金系教授黃瑞卿等學者，探討台灣設立主權基金的可行性與風險。

施俊吉表示，主權基金的議題在台灣發酵已經超過二十年，大家都不陌生，但台灣不應該成立主權基金，首先在財務層面，主權基金機會成本高昂、投資風險不對稱，無法確保淨利差；其次在治理層面，基金的黑箱作業、圖利特定對象與道德風險難以防止。

在人才與實務層面，是薪酬制度與國際資產配置能力缺乏，而在地緣政治層面，大陸在國際間強奪台灣主權基金的風險極高，最後則是台美政經層面，美國總統川普要求基金作特定投資的提款機效應明顯。

郭文忠則說，台灣若要設主權基金，資金來源需釐清，但三百億元的規模是笑掉人家大牙，沒有太大意義。

施俊吉指出，主權財富基金雖然被許多國家視為展現國家財力與經濟治理範式轉移的宏觀政策選項，但絕非一劑萬靈丹，台灣真正需要經濟治理轉型，不是在一個缺乏制度防火牆的帳戶裡去進行大規模國家槓桿金融套利，應將有限的公共政策資源，聚焦於既有國發基金功能升級、多元化分類分帳操作、引進國際ＦＯＦ（Fund of Funds）養成與挖角合約，並透過政策融資工具積極引導民間強大資本與龍頭企業，以商業化、私法人治理模式參與全球ＡＩ半導體供應鏈重組與對美經貿戰略布局。