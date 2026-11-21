經濟部昨天發布十月外銷訂單金額為一二三八點二億美元，創歷年單月新高，年增百分之七十八點三，連續廿一個月成長，並創下歷年最高增幅，表現優於市場預期。針對美國期中選舉民主黨大勝，以及輝達執行長黃仁勳被迫下台、市場修正對ＡＩ估值等，經濟部認為對訂單影響有限，ＡＩ趨勢沒有改變，到今年底之前訂單能見度高。

經濟部預估，十一月接單金額為一一五○億至一一八七億美元，預計連續第四個月接單逾千億美元，年增百分之五十七點六至六十二點七。今年外銷訂單金額將破一點一兆美元，但要達到一點二兆美元仍有困難。

經濟部統計處長黃偉傑說，十月外銷訂單優於預期，主要是電子產品在ＩＣ設計及晶片通路接單優於預期；另外，按往年經驗，手機相關訂單通常會在十月之後逐月遞減，但十月手機訂單力道仍優於原先預期。

外界關切美國期中選舉民主黨大勝將加強對ＡＩ監管、黃仁勳被迫下台事件及市場對ＡＩ調整估值，是否影響我國訂單？黃偉傑說，美國政府以及輝達事件都是不可預測因素，也很難評論，但近期輝達法說會仍對ＡＩ發展是正面，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）發布晶片出口管制基本上是補漏洞，對我國直接衝擊有限。

外界預期輝達事件後ＡＩ供應鏈將調整，黃偉傑指出，台灣有最完整供應鏈與生態系，若美國大廠要改變供應鏈，都須經過長達一年驗證，還是都得找台廠生產。

他並強調，ＡＩ趨勢未被改變，美國政府對於已核准ＡＩ資料中心也不會禁止。ＡＩ發展或有一些波折，但沒有改變。就訂單來看，今年底前訂單仍很樂觀。

依廠商調查，十一月資訊通信產品接單動向指數僅四十七點八，代表會較十月下滑，黃偉傑分析，主要預期手機相關訂單會呈遞減，但今年手機新品產品組合和過往不相同，價格也上調，因此實際情況仍未定。