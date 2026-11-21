各大外資機構陸續發布2027年度展望。綜合摩根士丹利、摩根大通私人銀行／資產管理、巴克萊、路博邁等四大外資觀點，一致給予台灣經濟與台積電基本面正向肯定，主因受惠AI剛性需求與先進製程定價權，而台灣經濟成長可望稱霸亞洲，台積電（2330）也持續迎來新一波黃金成長期。

在AI與科技產業趨勢上，巴克萊私人銀行、路博邁、摩根大通認為，2027年市場投資焦點將從「追捧AI基礎建設」，轉向檢視企業能否將AI技術實際轉化為營收成長與生產力提升。此外，DeepSeek等中國大陸低成本開源模型崛起，也可能對美國AI模型業者的定價能力及市場算力需求帶來競爭壓力。

聚焦台灣與亞洲表現，摩根士丹利證券在《2027亞洲經濟展望》中指出，2027年亞洲實質國內生產毛額（GDP）將成長4.6%，資本支出與工業投資仍是主要成長動力。

此外，摩根士丹利證券指出，台灣受惠AI硬體與半導體出口支撐，預估今年實質GDP成長13.5%後，2027年雖因高基期影響放緩，仍將有8.7%的高增速，2028年預估為6.1%。

貨幣政策上，大摩預期亞洲通膨於2026年第4季見頂後回落，但2027上半年仍可能有溫和的貨幣緊縮政策，因此預估明年上半年台灣央行與韓國央行將再升息一次，隨後維持利率不變。

摩根大通私人銀行進一步分析，在各國追求算力主權與供應鏈安全下，台積電具備強大定價能力與高市占率，預估2027年美元營收仍將有高達40%的成長空間，3奈米供應吃緊狀況預計延續至2028年；另外，韓國掌握全球約70% DRAM產能。

不過，巴克萊、摩根大通資產管理也提醒，目前MSCI新興市場指數中有高達30%左右的權重集中在台積電、三星、SK海力士等三家巨頭。若投資人已持有美股科技股，再布局新興市場指數恐造成重複曝險，一旦雲端巨頭放緩資本支出或遭遇電力限制，恐將面臨較大波動風險及獲利下修。