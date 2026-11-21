經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單金額為1,238.2億美元，創歷年單月新高，年增78.3%，呈連續21個月正成長走勢，並創下歷年最高增幅，表現優於市場預期。

針對美國期中選舉民主黨大勝，以及前輝達執行長黃仁勳被迫下台、市場修正對AI估值等，經濟部認為對訂單影響有限，AI趨勢沒有改變，到今年底之前訂單能見度高。

經濟部預估，11月接單金額為1,150億至1,187億美元，預計連續第四個月逾千億美元，年增57.6%至62.7%。2026年全年外銷訂單金額將破1.1兆美元，但要達到1.2兆美元仍有困難。

經濟部統計處長黃偉傑表示，10月外銷訂單優於預期，主要是電子產品在IC設計及晶片通路接單優於預期；另外，按往年經驗，手機相關訂單通常會在10月起之後逐月遞減，但10月手機訂單力道仍優於原先預期。

外界關切美國期中選舉民主黨大勝將加強對AI監管、黃仁勳被迫下台事件、以及市場對AI調整估值，是否影響我國訂單？對此，黃偉傑表示，美國政府、以及輝達事件都是不可預測因素，也很難評論，但近期輝達法說會仍對AI發展是正面，美國商務部工業與安全局（BIS）發布晶片出口管制基本上是補漏洞，對我直接衝擊有限。

外界預期輝達事件後AI供應鏈將進行調整，黃偉傑分析，台灣有最完整供應鏈與生態系，若美國大廠要改變供應鏈，都必須經過長達一年驗證，還是都得找台廠生產。

他並強調，「AI趨勢未被轉變」，美國政府對於已核准AI資料中心也不會禁止。AI發展或有一些波折，但沒有改變。就訂單來看，今年年底前訂單仍是很樂觀。

依廠商調查，11月資訊通信產品接單動向指數僅47.8，代表會較10月下滑，黃偉傑分析，主要預期手機相關訂單會呈遞減，但今年手機新品產品組合和過往不相同，價格也上調，因此實際情況仍未定。

AI訂單主要反映在資訊通信產品及電子產品，10月兩者接單皆創歷年單月新高。經濟部統計指出，10月資訊通信產品接單467.7億美元，年增107.2%，主因AI應用商機持續擴散，雲端產業資本支出維持高檔，加上消費性電子產品接單成長，帶動伺服器、手機、網通產品及工業電腦等接單續強。電子產品接單539.1億美元，年增89.8%，主因IC製造、晶片通路、IC設計、記憶體等接單增加。