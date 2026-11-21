立法院會昨（20）日通過今年度中央政府追加預算6,076億元，包括中油增資2,338億元及撥補台電、中油1,725億元，三讀一毛未刪。不過，立院也通過主決議，要求政府於2028年1月底以前全面凍漲油價、電價。

中油增資、及中油台電撥補預算過關後，經濟部回應表示，12月召開臨時電價審議會中，經濟部將會在審議委員會中表達保障民生用電不漲價的立場。外界解讀，12月民生電價不會調漲。

立院三讀通過2026年度追加預算

追加預算穩定民生部分，經濟部編列撥補中油1,014億3,100萬元、台電711億400萬元，中油增資2,338億3,400萬元經費。立法院會民眾黨團提案，將中油增資經費全數刪除，經表決後提案不通過；無異議通過國民黨團提出的主決議，要求政府在2028年1月底前，應全面凍漲油、電價。

立院國民黨團強調，針對台電、中油的追加預算「有條件放行」，因此另外三讀通過主決議「要求2028年1月底前全面凍漲油、電價」。其中，油價不應高於2026年油價；電價部分，住宅用電每月500度以下，及小商家每月用電1,500度以下之民生用電價格，皆應予以凍漲。

中油、台電獲追加預算撥補，解決燃眉之急。經濟部指出，本次追加預算通過撥補台電711.04億元，有助台電緩解財務壓力；另撥補中油1,014.31億元及增資中油2,338.34億元，可解除中油公司瀕臨破產重整之危機，增加國際採購議價能力。

經濟部表示，預計將於12月召開臨時電價審議會，委員將綜合檢視最新燃料成本、台電財務、社會經濟狀況、物價穩定等各項因素，審慎評估做出適切的電價調整決議。因為台電獲得711億元的撥補後，料想財務狀況會獲得很大改善，經濟部將會在審議委員會中表達保障民生用電不漲價的立場。

此外，油價部分，經濟部表示，有信心在不發生重大國際新事件的前提下，持續維持亞鄰最低價，且努力維持不高於今年油價水準。

行政院發言人李慧芝指出，面對中東衝突引發國際能源及物價波動，穩定民生經費順利到位，將確保明年家用液化天然氣及汽、柴油價格不超過今年平均水準。另透過追加預算撥補台電，亦有助維持民生電價穩定。