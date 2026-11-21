國人赴海外工作人數成長趨緩，海外工作版圖也出現變化。主計總處昨（20）日公布最新統計，2025年國人赴海外工作人數達66萬9,000人，雖連四年增加，但年增僅3,000人，增幅由前一年的7.4%驟降至0.3%，成長動能明顯放緩。其中，赴美工作人數由增轉減，年減1.3%；赴日本、南韓工作人數則逆勢增加5.8%，為主要地區中成長最快者。

回顧2024年，在台積電等科技大廠海外布局帶動下，國人赴美及日本、南韓工作人數均明顯成長。主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，台積電美國亞利桑那州廠先前由台灣聘僱並派駐的人數已大致穩定，其他新廠仍處興建階段，尚未帶動更多外派需求，因此赴美工作人數成長動能減弱。

至於赴日本、南韓工作人數持續增加，譚文玲指出，台積電熊本廠聘僱人數同樣趨於穩定，顯示日韓工作人數成長不完全與台積電有關，可能受到日本高齡化、勞動力短缺，以及逐步放寬外籍人士工作限制等因素帶動。