立法院會昨（20）日三讀通過今年度追加預算，歲入追加828億元、歲出追加6,076億元。追加預算涵蓋「穩定民生、強化國防、社福加碼、提升待遇、災後重建及啟動兒少成長津貼」等六大面向，外界關注，包括軍公教加薪、老農津貼、國民年金與六大社福支出加碼，回溯自今年7月起發放，攸關390萬人受惠。

行政院長卓榮泰表示，追加預算順利通過，是行政與立法良性互動的展現，也是回應民意的具體行動。

三讀通過的追加預算案，在國家安全方面，1,457億元國防追加預算獲得支持，將持續推動無人載具等不對稱作戰關鍵戰力建置；在照顧國人及支持家庭方面，納入0至18歲兒少每人每月5,000元成長津貼，前置準備經費3億元

社福加碼部分，多項社福津貼將回溯自今年7月1日起調升，包括老農津貼、國民年金及六大社會福利津貼調增，以及軍公教人員專業加給與主管職務加給各調升2,000元、議員助理及村里長事務補助費調升、包含義務役在內的第三類戰鬥部隊加給調升，以及海巡人員各項勤務加給調升。

行政院發言人李慧芝表示，追加預算通過後，行政院已責成各部會立即啟動相關執行作業，行政團隊也將嚴守財政紀律，確保每一分預算都用在刀口上，讓各項政策與資源儘速落實。