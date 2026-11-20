中央銀行今天公布第3季國際收支統計，由於AI商機大爆發，第3季經常帳順差創下歷年單季次高，其中商品貿易順差、出口、進口同步改寫歷史新高紀錄。另外，隨著暑假出國旺季到來，第3季旅行支出創歷年單季最高。

央行統計，115年第3季經常帳順差687.9億美元，金融帳淨資產增加622.1億美元，央行準備資產增加31.0億美元。

經常帳方面，第3季商品貿易順差709.5億美元，創下歷史新高，主要受惠於新興科技應用需求持續熱絡，出口擴增；其中出口自第2季突破2000億美元、創歷史新高後，第3季增至2258億美元，再次改寫新高紀錄，進口也同步創高。

另外，服務收支當中的旅行收支也受到矚目，央行指出，第3季適逢暑假，是國人旅遊出國旺季，第3季旅行支出衝上68.71億美元，創歷年單季新高，旅行收入則是26.38億美元，兩者相抵後，旅行淨支出達42.33億美元，同創歷年單季新高紀錄。

金融帳方面，第3季直接投資淨資產增加112億美元；其中，居民對外直接投資淨增加155.1億美元，外資來台直接投資淨增加43.1億美元。

央行經研處副處長蔡美芬說明，直接投資資產增加主因是高科技大廠對外投資布局，外資來台投資方面，除了高科技大廠，還有風電投資。

對於外界質疑台灣經常帳屢創高，新台幣匯率卻未強勢升值，反而走貶，是因出口商資金未匯回。央行特別說明，商品貿易順差是台灣經常帳順差的最主要來源，廠商無論將貨款淨收入匯回國內或留在國外，均會使台灣的國外淨資產增加；此外，115年以來，台灣外貿規模持續擴大，廠商留在國外貨款及匯回國內淨賣匯金額均增加。

央行外匯局局長蔡烱民指出，就平均匯率而言，2026年截至11月19日，新台幣對美元的日平均匯率31.862，較去年同期的日平均匯率31.111貶值2.36%，貶幅小於日圓的6.27%，但略大於韓元的貶幅1.96%。

不過拉長時間來看，蔡烱民以國際清算銀行（BIS）編製的名目有效匯率（NEER）觀察，自2014年底至今，新台幣NEER升值13.12%，表示新台幣對一籃子貨幣相對升值；同期間日圓、韓元NEER分別貶值15.94%及5.76%。