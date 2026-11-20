美國AI動能強勁。經濟部20日指出，10月美國訂單496.4億美元，再創歷年單月新高紀錄，年增96.3%，增幅創歷年新高。經濟部統計處長黃偉傑表示，正因為美國訂單太強勁，進而帶動我國10月整體外銷訂單成長；而且，年底前美國接單仍有機會再創高。

黃偉傑分析，今年以來美國接單金額持續創高，代表AI需求強勁，主要訂單以IC高階製程及伺服器；另除了GPU外，ASIC（特殊應用積體電路）訂單也增加。他提及，美國訂單成長這麼多，有部分價格因素推升，AI伺服器和高階製程迭代，推升價格。

經濟部統計指出，10月中國大陸及香港訂單167.0億美元，年增43.1%，其中以電子產品增加42.3億美元、增59.3%較多。黃偉傑表示，中國大陸訂單以記憶體、IC通路增加最多，這也代表著中國大陸雖自建自主生態，但部分產品仍要對外採購。

10月歐洲訂單144.5億美元，年增61.8%，其中以資訊通信產品增加43.3億美元、增88.6%較多。經濟部說明，歐洲訂單以伺服器及手機相關產品。

10月東協訂單287.8億美元，年增92.2%，其中以電子產品增加86.4億美元、增150.3%較多。東協主要訂單為IC設計及記憶體。

日本10月訂單44.4億美元，年增43.8%，其中以資訊通信增6.3億美元、增74.7%較多，電子產品增6.1億美元、增70.4%次之。