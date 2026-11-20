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獲追加預算撥補 台電：感謝國會支持、共同穩住物價
立法院今天三讀通過115年度追加預算案，同意撥補台電新台幣711億元，院會中也通過主決議，要求政府在117年1月底前，應全面凍漲油、電價。台電今天表示，感謝國會與社會各界支持，共同穩住國內物價，未來電價費率審議會召開時，將如實提報燃料成本、立法院追加預算審議結果及相關主決議內容，供電價費率審議會綜合考量。
台電透過新聞稿表示，受國際地緣政治影響，近年燃料價格劇烈波動，台電配合政府政策扛住國內通膨壓力，今年光是民生用電已吸收超過750億元。
台電指出，此次預算撥補通過有助於分擔全民用電成本、減輕民眾負擔，不僅讓全民受益，也有助於強化台電財務韌性。
台電提到，隨著國內經濟與人工智慧（AI）高科技產業蓬勃發展，用電需求日益攀升，台電正積極推動電源開發、強韌電網等各項電力建設。面對未來龐大建設需求，此次預算撥補可有效緩解台電財務壓力，保有更多營運餘裕投注多元電力投資。
此外，台電也將持續精進燃料採購策略、落實開源節流，兼顧穩定供電與財務健全，並持續配合政府照顧民生、穩定物價相關政策。
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