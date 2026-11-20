中央銀行統計，10月5大銀行新承做購屋貸款金額升至新台幣727.89億元，月增30.06億元，且為逾1年半最高水準。央行官員表示，主要反映青安2.0末班車撥款，至於央行9月小幅放寬房市管制的效應，仍須進一步觀察。

央行今天公布10月5大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.254%，月增0.061個百分點，並寫下民國98年1月以來的最高紀錄，主因是週轉金貸款利率帶動所致。

細看各類貸款，10月5大銀行新承做房貸727.89億元，連續2個月走揚，利率則微降至2.312%，月減0.003個百分點。

央行經研處行務委員劉淑敏說明，10月購屋貸款成長主要是青安2.0撥款期限將至，銀行盡快撥款，因而挹注新增房貸規模成長；10月青安占比升至45.32%，不只高於9月的43.1%，更創統計以來最高水準。

劉淑敏表示，由於青安享有優惠利率，隨著青安占新承做房貸比率提高，利率隨之拉低。

媒體關注，央行9月小幅鬆綁房市信用管制後，是否進而帶動市況回溫，劉淑敏表示，從看屋、成交到撥款存在時間差，10月數據尚難反映政策效果，仍須持續觀察後續市況變化。

另外，10月新承做週轉金貸款金額雖降至9750.67億元，不及9月突破兆元大關的水準，但週轉金利率升至2.236%，月增0.076個百分點，並創98年1月以來的最高紀錄。

劉淑敏表示，9月適逢季底，民間企業週轉金需求增加，加上銀行承作較多利率相對低的政府貸款，拉低當月整體週轉金貸款利率，受前月低基期影響，10月週轉金貸款利率因而回升。

劉淑敏指出，當前市場資金需求仍高，週轉金利率確實處在相對高檔，且因週轉金占比約8成，連帶拉高5大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率水準；央行總裁楊金龍先前也提到，市場資金需求較高，央行貨幣政策採取偏緊基調。