臺灣證券交易所持續發揮資本市場推動永續轉型的角色，2026年再度響應世界交易所聯合會（WFE）發起的「氣候倡議敲鐘」（Ring the Bell for Climate）活動。適逢第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）召開，證交所透過推廣企業減碳實務，以具體行動展現台灣資本市場對全球氣候倡議的支持。

為協助企業落實低碳轉型，證交所11月4日攜手臺灣碳權交易所及碳權研究與管理服務中心，共同舉辦「企業實質減碳策略與實務 Ⅰ & Ⅱ」講座。課程聚焦能源管理與循環經濟兩大主題，透過專業知識與實務經驗分享，協助企業掌握提升能源使用效率及促進資源循環利用的策略，將減碳目標融入日常管理與營運決策，逐步建立符合自身需求的減碳路徑。

營造健全的永續發展生態系是證交所推動資本市場發展的重要方向。證交所持續從強化公司治理、提升永續資訊揭露品質及支持企業轉型等面向推進，並結合碳交所與相關專業機構的資源，協助企業在永續資訊揭露與能力建構的基礎上，進一步落實減碳策略，將永續管理融入經營布局，厚植台灣資本市場的長期競爭力。

今年第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）於11月9日至20日在土耳其召開，重點聚焦加速落實全球氣候行動，將氣候承諾轉化為具體且可衡量的成果。呼應此一方向，證交所響應WFE氣候倡議，從企業實質減碳需求出發，推動能源管理與循環經濟的實務交流。未來將持續關注氣候變遷議題，深化跨機構合作，支持企業將減碳策略落實於日常營運，為台灣邁向2050淨零排放目標邁進。