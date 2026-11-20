立法院三讀通過中油增資、以及中油台電撥補預算，經濟部20日對此表示感謝之意。經濟部並表示，12月召開臨時電價審議會中，經濟部將會在審議委員會中表達保障民生用電不漲價的立場。外界解讀，12月民生電價不會調漲。

此外，油價部分，經濟部表示，有信心在不發生重大國際新事件的前提下，持續維持亞鄰最低價，且努力維持不高於今年之油價水準。

中油及台電撥補預算已經通過，經濟部表示，預計將於12月召開臨時電價審議會，委員將綜合檢視最新燃料成本、台電財務、社會經濟狀況、物價穩定等各項因素，審慎評估做出適切的電價調整決議。因為台電獲得711億元的撥補後，料想財務狀況會獲得很大改善，經濟部將會在審議委員會中表達保障民生用電不漲價的立場。

經濟部表示，為因應中東衝突、減緩國際能源價格高漲對國內民生消費之衝擊，經濟部編列2026年度追加預算不僅有助於減緩國際能源價格波動對民生物價及產業經營之衝擊，更有助於改善國營事業財務結構、健全營運體質，提高能源供應韌性。

經濟部說明，我國油氣進口依存度高，自今年2月底中東衝突發生以來，政府以「量足、價穩」為目標，中油公司藉由分散來源、現貨市場搶貨、靈活調度等措施，已規劃到2027年第1季採購、調度安排；台電公司以穩定供電為最高目標，推動新建燃氣機組計畫，並結合抽蓄水力、儲能系統及需求面管理等多元調度手段，維持供電穩定。

國際油氣價格受國際情勢影響劇烈波動，加上國際海運、保險費用遽增，致國內油氣及發電供應成本隨之攀升。為避免國際能源價格上漲直接轉嫁民眾，政府積極協調中油、台電及液化石油氣生產業者配合穩定物價政策，透過凍漲、緩漲等措施，由業者吸收國際能源成本上漲負擔，穩定國內汽柴油、家用液化石油氣及民生用電價格，中油汽柴油價格持續維持亞鄰最低價，較戰前僅上漲13.9%，遠低於國際油價64.7%的漲幅，大幅減輕一般家庭及產業經營負擔，發揮穩定物價及照顧民生之重要功能。

經濟部進一步指出，中油、台電配合政府政策，持續吸收國際油氣成本上漲之負擔，已對營運及財務造成相當程度壓力。本次追加預算通過撥補台電711.04億元，有助台電公司緩解財務壓力；另撥補中油1,014.31億元及增資中油2,338.34億元，可解除中油公司瀕臨破產重整之危機，增加國際採購議價能力、提高國際信用評等，維持國際競爭力，且能持續投入必要建設，提升我國能源韌性。