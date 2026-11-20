行政院115年度追加預算6076億元案，立法院今天一毛不刪全數通過，台電如願拿到711億元補貼，經濟部說，12月召開的電價審議會，「經濟部將會在審議委員會中表達保障民生用電不漲價的立場」。

經濟部表示，為因應中東衝突、減緩國際能源價格高漲對國內民生消費衝擊，經濟部編列115年度因應中東衝突民生安定措施追加預算，經濟部今（20）日對立法院通過追加預算案表達感謝；此次追加預算通過，不僅有助於減緩國際能源價格波動對民生物價及產業經營之衝擊，更有助於改善國營事業財務結構、健全營運體質，提高能源供應韌性。

今年2月底美伊戰爭爆發，國際能源價格應聲大漲，價格雖隨戰事情況起伏，但始終居高不下，經濟部著手凍漲油價、電價、氣價，並向立法院提出增資及補貼中油及台電方案。

經濟部進指出，中油、台電配合政府政策，持續吸收國際油氣成本上漲之負擔，已對營運及財務造成相當程度壓力，此次追加預算通過撥補台電711.04億元，有助台電公司緩解財務壓力；另撥補中油1014.31億元及增資中油2338.34億元，可解除中油瀕臨破產重整的危機，增加國際採購議價能力、提高國際信用評等，維持國際競爭力，且能持續投入必要建設，提升我國能源韌性。

台電取得711億元的補貼後，預期12月加開的電價審議會可望維持電價不調漲。經濟部表示，今年9月前次電價費率審議會委員決議支持優先爭取政府撥補預算711億元，電價調整暫不決定，如今預算已經通過，預計將於12月召開臨時電價審議會，委員將綜合檢視最新燃料成本、台電財務、社會經濟狀況、物價穩定等各項因素，審慎評估做出適切的電價調整決議。因為台電獲得711億元的撥補後，料想財務狀況會獲得很大改善，經濟部將會在審議委員會中表達保障民生用電不漲價的立場。

油價部分，經濟部表示，在不發生重大國際新事件的前提下，有信心繼續維持亞鄰最低價，並盡力維持不高於今年的油價水準。