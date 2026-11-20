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母子公司合併 財部放寬CFC投資收益併同申報
為解決現行適用受控外國企業（CFC）制度的國內子公司被合併消滅時，可能難以取得全年度資料的問題，財政部今天發布解釋令，放寬這類子公司在辦理決算申報時，免計算認列CFC投資收益，由母公司辦理營所稅結算申報時併同申報，自即日起生效。
財政部說明，現行CFC制度中，包括股權控制比率、豁免規定等各項適用要件，以及所得計算，均是以低稅負區關係企業全年度資料為準，不過，若這類子公司因合併而消滅，且該年度經營期間未滿1年，尚難取得低稅負區關係企業全年度資料。
財政部表示，考量母公司吸收合併子公司應概括承受其全部權利義務，為簡化申報作業，放寬該子公司因合併解散依規定於合併解散日45日內辦理決算申報時，免計算認列CFC投資收益，由母公司辦理合併年度營所稅結算申報時併同申報。
財政部說明，這項放寬規定自發布日生效，尚未核課確定案件，得適用之。
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