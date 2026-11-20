主權基金專法草案預計年底出爐，學界卻提出不同聲音。行政院前副院長、中研院人社中心兼任研究員施俊吉20日指出，台灣不宜成立主權基金，並從財務、治理、人才、地緣政治及台美政經關係等五大面向提出反對理由，示警主權基金若缺乏明確制度界線，恐淪為國際政治施壓及要求台灣進行特定投資的「提款機」。

中研院人社中心今日舉辦「台灣成立主權基金分析」研究成果發表會，由施俊吉擔任研究計畫主持人，邀集台北大學經濟系教授郭文忠、中央大學財金系教授黃瑞卿、中研院人社中心副研究員蔡明宏及中技社研究員劉致峻，共同探討台灣設立主權基金的可行性與風險。

施俊吉指出，主權基金本質在於長期累積國家財富、布局全球資源，與現有國發基金以促進產業創新、扶植國內企業為主要目的不同。若未來主權基金還須配合政策投資、購買國際通路，協助傳統產業拓展海外市場，是否與追求風險調整後報酬極大化的原則衝突，值得審慎評估。

從財務層面來看，施俊吉認為，成立主權基金必須考量資金的機會成本，不論財源來自何處，投入的都是國民資產。若基金平均投資報酬率低於美國公債利率加計風險溢酬，不僅代表資金運用效率不佳，面對全球金融危機時，更可能蒙受重大損失，甚至衍生財政與債務危機。

對於外匯存底作為主權基金財源，施俊吉提醒，台灣資本市場高度開放，外資持有大量國內股票、債券及新台幣存款，一旦台海局勢或地緣政治風險升高，央行必須保有足夠且能立即動用的美元資產，以因應外資集中撤離及結匯需求，因此動用外匯存底成立主權基金，應審慎評估對金融穩定的影響。

治理方面，施俊吉指出，主權基金可能面臨黑箱作業、圖利特定對象及道德風險，加上國內缺乏兼具全球資產配置、跨國企業經營及地緣經濟戰略的複合型人才，如何建立具國際競爭力的薪酬制度，同時防止政治干預，都是重大挑戰。

此外，施俊吉特別點出兩項地緣政治風險，包括中國大陸可能在國際間爭奪台灣主權基金資產，以及美國總統川普可能要求台灣透過基金進行特定政策性投資，使基金成為台美政經關係下的「提款機」。

施俊吉認為，主權基金並非解決經濟問題的萬靈丹，若缺乏完善治理及國會監督機制，不僅未必能增加國家財富，反而可能削弱國家整體資產負債韌性，政府在推動專法及籌措財源之前，應審慎衡量相關風險。