經濟部20日發布10月外銷訂單金額1,238.2億美元，創歷年單月新高，年增78.3%，呈連續21個月正成長走勢，並創下歷年最高增幅，表現優於市場預期。針對美國期中選舉民主黨大勝，以及黃仁勳被迫下台事件，經濟部認為，影響有限，主要是AI趨勢不可逆，到今年底之前訂單能見度高。

經濟部預估，11月接單金額為1,150億至1,187億美元，年增57.6%至62.7%。2026年全年外銷訂單金額將破1.1兆美元，但要達到1.2兆美元仍有困難。

經濟部統計處長黃偉傑表示，10月外銷訂單表現優於預期，主要是電子產品在IC設計及晶片通路接單優於預期；另外，按往年經驗，手機訂單在10月會逐月下降，但10月手機訂單力道仍強，也優於原先預期。

外界關切美國期中選舉民主黨大勝，黃仁勳被迫下台事件、以及市場對AI調整估值，是否影響訂單？對此，黃偉傑表示，前兩者都是不可確定因素，但從近期輝達（NVIDIA）法說會仍對AI發展是正面，美國商務部工業與安全局（BIS）發布晶片出口管制基本上是補漏洞，整體來看衝擊有限，AI趨勢未被改變。