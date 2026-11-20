聽新聞
0:00 / 0:00
AI動能優於預期！10月外銷訂單1238億美元、年增78.3% 雙創歷史新高
經濟部20日發布10月外銷訂單金額1,238.2億美元，創歷年單月新高，年增78.3%，呈連續21個月正成長走勢，並創下歷年最高增幅，表現優於市場預期。針對美國期中選舉民主黨大勝，以及黃仁勳被迫下台事件，經濟部認為，影響有限，主要是AI趨勢不可逆，到今年底之前訂單能見度高。
經濟部預估，11月接單金額為1,150億至1,187億美元，年增57.6%至62.7%。2026年全年外銷訂單金額將破1.1兆美元，但要達到1.2兆美元仍有困難。
經濟部統計處長黃偉傑表示，10月外銷訂單表現優於預期，主要是電子產品在IC設計及晶片通路接單優於預期；另外，按往年經驗，手機訂單在10月會逐月下降，但10月手機訂單力道仍強，也優於原先預期。
外界關切美國期中選舉民主黨大勝，黃仁勳被迫下台事件、以及市場對AI調整估值，是否影響訂單？對此，黃偉傑表示，前兩者都是不可確定因素，但從近期輝達（NVIDIA）法說會仍對AI發展是正面，美國商務部工業與安全局（BIS）發布晶片出口管制基本上是補漏洞，整體來看衝擊有限，AI趨勢未被改變。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。