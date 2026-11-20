財政部今天公布公股行庫辦理青安貸款最新統計，10月撥貸達5355戶、新台幣462.99億元則呈月增。檢視青安3.0上路以來，各貸款對象別差異，累計撥貸金額384.01億元中，以一般戶為大宗，新婚宅和育兒宅占比各7%、22%。

青安3.0提供婚育家庭貸款額度加碼優惠，新婚2年內家庭增加200萬元至1200萬元，育有未成年子女可加碼至1500萬元，不過也增加申貸年齡與核貸年限、借款人年所得總額、房屋總價等限制。

根據財政部國庫署最新統計，今年10月青安3.0受理戶數共3453戶，較9月略減近5%，續為今年以來排除春節月分最低水準，其中，新婚宅共159戶、育兒宅425戶，均較9月略減。

受理金額方面，10月青安3.0受理金額達285.47億元，亦為今年以來排除春節月分最低水準，微幅月減7%，新婚宅共17.63億元、育兒宅52.6億元，均呈現月減。

觀察8大公股行庫受理情形，台灣銀行受理戶數777戶居冠，土地銀行受理616戶居次，第一銀行受理531戶排名第3，兆豐銀行受理449戶排名第4，其餘公股銀受理戶數都不到400戶。

撥貸情形方面，加計青安2.0及青安3.0，8大公股行庫提供數據共5355戶、462.99億元，月增近6%、9%，青安3.0分別占2741戶、226.31億元，亦呈月增。其中，土地銀行撥貸1205戶居冠、台灣銀行撥貸858戶居次，其餘公股銀都不到800戶。

進一步檢視青安3.0自8月上路以來，截至10月底各類貸款對象別撥貸情形差異，在累計4603戶中，新婚宅與育兒宅分別占5%、15%；累計撥貸384.01億元中，新婚宅與育兒宅占比各7%、22%。

整體而言，各公股行庫10月受理青安貸款情形與9月差異不大，根據統計，整體撥貸占受理戶數及金額比率各為97.2%、97.07%。行庫主管說明，房市主要仍由剛性需求支撐，預期至年底交易量仍將維持平穩。