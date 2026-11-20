世界各國的中小企業皆約佔整體企業的90%，而台灣更是已超過98%。中小企業不只是經濟結構中的多數，也是綠色供應鏈的一份子，若中小企業沒有淨零，台灣就不可能淨零。

台灣的中小企業雖不是碳排大戶，目前也沒有直接碳費或強制碳盤申報的法規規範，但面對企業客戶的減碳要求、外銷歐盟 CBAM 的管制、綠色投融資的審查、甚至民眾消費意識的抬頭等因素，中小企業同樣有淨零轉型的必要性。

實作課手把手教學，119家加入全球最大氣候行動

由跨國非營利組織WMBC (We Mean Business Coalition)、ERI (Exponential Roadmap Initiative)和聯合國氣候變化綱要公約下的Race to Zero，一起共同創立了SME Climate Hub（中小企業氣候中心)，是專為中小企業設計的氣候行動平台，也是聯合國認可、加入Race to Zero 行動的官方途徑。

自去（2025）年11月開始，願景工程基金會響應SME Climate Hub倡議，由永豐金控、台積電等共同倡議夥伴贊助計畫推行，協助台灣中小企業透過SME Climate Hub平台參與淨零承諾。

願景工程展透過與公協會及社團組織的合作，在一年內舉辦了8場免費的「淨零承諾行動實作課」。為了降低承諾的困難度，課程採手把手的方式，協助企業從基礎碳盤查、註冊SME Climate Hub官方帳號、完成淨零承諾，到上傳碳盤報告、下載數位標章，都在課程中一次完成。

推動至今（2026）已滿一年， 119家企業在SME Climate Hub平台上完成承諾，台灣在平台上的承諾家數排名也隨之上升至第11名。

承諾只是開始，企業逐步邁向淨零更重要

對願景工程而言，在推動中小企業加入淨零承諾行動的過程中，一次次地與企業溝通氣候議題、經營風險和布局永續的重要性，進而讓企業願意開始有計畫地邁向淨零，是最重要的目標和意義。

此外，願景工程也持續挖掘在淨零上有積極作為的企業，採訪撰寫成案例報導，並進一步爭取讓曉鹿鳴樓及輝台公司的淨零報導，成為SME Climate Hub平台的國際案例提供全球中小企業的借鏡。

未來，願景工程推動淨零的腳步不會停歇，讓更多企業持續承諾、邁向淨零。同時也期盼有更多企業、社團組織，一起加入推動計畫的行列，為實踐永續共好的台灣而邁進。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

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