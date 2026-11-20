總統賴清德就職周年時宣示推動主權基金，國發會主委葉俊顯日前透露，主權基金規劃已進入法條研擬階段，年底將提出專法草案，但行政院前副院長、中央研究院人社中心兼任研究員施俊吉今天表示，主權基金是一把「雙面刃」，甚至可能成為台美之間特定投資的「提款機」。

對於主權基金的進度，國發會主委葉俊顯日前首度透露，初期資本額暫以新台幣300億元為設想，先從小規模起步，後續可能滾動調整，並以海外策略型投資為主，年底會提出專法草案。

中硏院人社中心今則舉辦由施俊吉擔任主持人，台北大學經濟系教授郭文忠、中央大學財金系教授黃瑞卿、中研院人社中心副研究員蔡明宏、中技社研究員劉致峻共同撰寫的論文「台灣成立主權基金分析」發表會。施俊吉表示，此次研討會相當倉促，只有大約10天的籌備期，就是因為希望在草案提出之前，把研究成果提供給政府參考。

施俊吉表示，主權基金的議題在台灣發酵已經超過20年，大家都不陌生，但台灣不應該成立主權基金。他也提出從五大理由，首先在財務層面，主權基金機會成本高昂、投資風險不對稱，無法確保淨利差；其次在治理層面，基金的黑箱作業、圖利特定對象與道德風險難以防止。

施俊吉表示，在人才與實務層面上，是薪酬制度與國際資產配置能力缺乏，而在地緣政治層面，大陸在國際堅強奪台灣主權基金的風險極高，最後則是台美政經層面，美國總統川普要求基金作特定投資的提款機效應明顯。

郭文忠則說，台灣若要設立主權基金，資金來源需要釐清，但300億元的規模是笑掉人家的大牙，沒有太大意義，傳出去會鬧國際笑話。

施俊吉指出，主權財富基金成立，在國際上雖然被許多國家視為展現國家財力與經濟治理範式轉移的宏觀政策選項，但主權基金絕非一劑萬靈丹，而是一把伴隨著高昂機會成本、利益衝突、代理人風險、以及深刻地緣政治與外交脆弱性「雙面刃」。

施俊吉認為，台灣特殊的出口導向經濟結構、資本市場高度開放且外資高度集中的特性、九成五以上仰賴海運的進口能源脆弱性，特別是面臨大陸全方位金融法律戰覬覦、以及川普單邊關稅主義政治施壓的獨特國際處境，決定了台灣在國家資本管理上，必須採取比一般已開發國家或新興市場更為嚴格、審慎風險預算控管與流動性保險思維。

施俊吉表示，台灣真正需要經濟治理轉型，不是在一個缺乏制度防火牆的帳戶裡去進行大規模國家槓桿金融套利，更穩健、合理且具自償性政策路徑，應是將有限的公共政策資源，聚焦於既有國發基金功能升級、多元化分類分帳操作、引進國際FOF（Fund of Funds）養成與挖角合約，並透過政策融資工具積極引導民間強大資本與龍頭企業，以商業化、私法人治理模式參與全球AI半導體供應鏈重組與對美經貿戰略布局。

施俊吉認為，如此方能在維持中央銀行獨立性、財政紀律與外匯流動性的架構下，在專業獨立與民主間責之間取得完美平衡，實現提高國家資產管理效率與總體國家安全韌性的跨世代雙贏。