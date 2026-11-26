第一次開公司，從公司名稱預查、籌備處開戶、資本額查核，到完成公司登記、開立正式公司戶，每個階段都有不同的程序與準備事項。對第一次創業的企業主而言，真正讓人困擾的往往不是其中某一個步驟，而是不知道第一步該從哪裡開始、下一步又該準備什麼。

為協助企業主掌握公司成立流程，永豐銀行 DA BOSS 將從籌備到正式成立的重要程序整理為「開公司六步驟」，並彙整各階段所需資訊及相關服務入口；到了公司戶開戶階段，也可先透過線上預填資料及預約分行，提前完成部分資料準備，減少臨櫃辦理時的等待時間，讓企業主從了解流程、準備資料到實際辦理，都能更清楚掌握下一步。

圖／聯合線上提供

開公司六步驟一次掌握，相關資訊也一起整理

看懂流程之後，下一個問題往往是：「那我要準備什麼？」

因此，DA BOSS「開公司六步驟」不只是列出公司成立的程序，也依不同階段整理相關申辦資訊，並串接公司名稱、商標等相關檢索工具，以及會計師資訊入口，協助企業主從知道「下一步要做什麼」，進一步掌握「下一步需要準備什麼」。

舉例來說，到了籌備處開戶或正式公司戶階段，企業主即可進一步查看相關開戶流程與所需資料；涉及資本額查核、公司／商業登記等程序，也能依循平台整理的資訊繼續往下一步準備。

對第一次創業的企業主而言，與其面對大量資訊自行拼湊流程，更重要的是能先建立一條清楚的公司設立路徑，再按照企業目前所處的階段逐步完成準備。

公司戶怎麼開？線上先預填資料、預約辦理

當公司完成相關設立程序，接下來便會進入正式公司戶開戶階段。

DA BOSS 提供公司戶線上資料填寫與分行預約入口，企業主可先在線上填寫相關開戶資料並進行預約，再依規定備妥相關文件，由公司負責人親臨分行辦理。

從掌握「開公司六步驟」、準備所需資料，到銜接公司戶開戶服務，DA BOSS 進一步將流程資訊與實際服務入口串接，讓企業主依照公司設立進度逐步完成開戶準備。

公司戶開好只是起點，金融需求也會跟著增加

正式開立公司戶後，企業開始進入日常營運，金融需求也會隨著經營發展逐步增加。從企業網銀處理日常金融往來、員工薪資轉帳、企業收款，到業務發展後可能產生的資金融通需求，不同經營階段所需要的金融服務也不盡相同。

DA BOSS 進一步將企業常用金融產品資訊集中於平台，包括企業網銀「寰宇金融網」、薪資轉帳、企業收款「豐收款」及企業融資「小微東風貸」等服務，讓企業主完成公司設立與開戶後，隨著後續經營需求增加，仍可從同一平台繼續尋找所需的金融服務，將公司設立前後的金融需求進一步串接。

圖／shutterstock

從公司設立到正式營運，下一步不必重新摸索

對第一次創業的企業主而言，開公司真正複雜的地方，不只是程序多，而是不同階段需要處理的事情也不一樣。

DA BOSS 從「開公司六步驟」出發，整理公司設立流程與相關準備資訊；進入開戶階段後，再銜接線上預填資料及預約服務；待公司正式營運後，平台上也進一步整合企業網銀、薪資轉帳、企業收款及融資等金融產品資訊。

從「第一步該怎麼開始」到「公司成立後還需要什麼」，DA BOSS 串起公司設立、開戶及後續金融服務，讓企業主在不同經營階段，都能更清楚找到所需資訊與服務，把更多心力留給企業經營。

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