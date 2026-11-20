美光勞資爭議未解，美光桃園工會今天宣布，將針對資方提出新方案進行投票，但傳出資方私下要求個別員工表態，認為此舉等同施壓工會，勞動部則說，尊重工會自主。

美光與美光台中工會10月21日簽署勞資協議，但後續仍因簽署一般性協議而非團體協約且未向會員公開所有協議內容等引發外界質疑。

另一方面，遲未與資方達成協議的美光桃園工會17日與資方調解後，也因資方未提出新方案，今天到勞動部前召開記者會宣布，將於21日至24日展開方案投票，讓所屬的2300名會員決議是否要接受新方案。

台灣美光桃園工會理事長林哲瑞今天說，在調解會議中，資方不但沒有拿出新方案，包含方案裡對於薪資及紅利的計算方式也模糊不清，且公司更保有最終解釋權，更新增許多和平義務，要限制員工示威、抗議等可能影響工作秩序或公司名譽的爭議行為。

林哲瑞說，工會雖曾提出修改建議，但遭公司拒絕，最後只能將公司版本交由會員投票，呼籲會員對於如此不平等的條約說「不」。

林哲瑞也說，資方自己在調解會上承諾不會介入工會的活動，但近期卻傳出公司高層要員工用公司系統填寫個別意願、表態，這已經違反公司在調解時的承諾，也可能涉及工會法第35條所規範的支配介入行為。

林哲瑞呼籲，資方不要再個別打壓員工或施壓員工，更不要再打臉自己上週發出來的新聞稿。

勞動部則派出專員接受工會陳情信並表示，尊重工會自主，期待勞資雙方透過協商拉近彼此距離，獲致共識，解決爭議。