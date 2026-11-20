勞動部20日提醒，自2026年11月1日起辦理僱用安定措施，適用對象為「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」及「化學材料及肥料製造業」3行業的受僱勞工，辦理期間為2026年11月1日至2027年4月30日止，勞工與事業單位協議實施減班休息，可申領薪資補貼。

勞動部勞動力發展署表示，經持續觀測各行業受景氣影響情形與減班休息狀況，考量「機械設備製造業」與「其他運輸工具及其零件製造業」減班休息人數仍不穩定及考量中國石化產品低價競爭及產能過剩影響，近期南部地區已有部分事業單位關廠人力調整情形，產業不確定性偏高。

因此，經勞資政學諮詢委員綜合考量外銷訂單、工業生產指數與出口值等經貿指標，充分討論並獲致共識，就「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」及「化學材料及肥料製造業」三行業公告啟動僱用安定措施。

勞動部勞動力發展署說明，屬於公告三行業之受僱勞工，於辦理期間（2026年11月1日至2027年4月30日）內與雇主協議實施減班休息達30日以上，並經地方勞工主管機關列冊通報者，均可申請薪資差額補貼。

補貼金額按實施減班休息日前一個月至前三個月之平均月投保薪資，與實施減班休息後實際協議薪資差額之70%發給，每人每月最高可領取1萬1,500元（2027年為1萬500元）。

薪資差額補貼之申請期限為實施減班休息每滿30日之次日起90日內，可向工作所在地之勞動力發展署所屬分署提出申請，或透過「台灣就業通」網站線上申辦。申請方式可採逐月申請或一次申請3個月（其申請期限以第1個月期滿日之次日起90日計算）。

公告三行業的減班休息勞工，除了僱用安定措施薪資差額補貼外，如果同時參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程，可以再依實際參訓時數請領訓練津貼，於減班前後的薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，每月合併最高可領1萬6,300元，穩定就業同時強化專業能力。

不符合僱用安定措施公告適用行業之減班休息勞工，無法申請僱用安定補貼，但仍可參考運用「減班休息勞工再充電計畫」或「充電再出發訓練計畫」，在減班休息期間，參加勞發署所屬各分署或受僱企業所辦理的訓練課程，就可在減班休息薪資差額內，依實際參訓時數請領訓練津貼。