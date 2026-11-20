家族企業接班，不能只決定「誰來接」，還要安排接班團隊、建立治理制度，並及早規劃股權與財富傳承。KPMG安侯建業家族辦公室指出，台灣家族企業正逐漸面臨世代交替，若長期依賴單一領導者，卻未培養後續人才，即使企業績效亮眼，仍可能在交接時面臨營運中斷與治理風險。

近期國際企業創辦人的接班安排與董事會治理議題引發關注。KPMG表示，企業傳承不只是選出下一代接班人，更需要有能接手的專業團隊、明確的治理制度，以及維持家族持股與財富穩定的安排，才能支持企業長期經營。

根據KPMG《2026全球家族企業調查報告》，針對全球41個國家、1,927位家族及創辦人企業領導者的調查，受訪者預期，純粹由家族營運的企業比例，將從目前的49%，降至2035年的約12%，更多企業將轉為由專業經理人領導、家族委員會或董事會負責監督的模式。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師莊鈞維指出，這代表接班規劃已不只限於家族內部的世代交棒，還包括非家族人才的培育、公司治理及家族財富安排。

調查也顯示，「吸引外部專業經理人」是受訪家族企業首要的人才挑戰，占比39%。莊鈞維表示，台灣家族企業過去多優先考慮由家族成員接班，但企業規模愈大、產業轉型愈快，愈難由一位接班人承擔所有經營責任。因此，接班應以團隊為核心，讓下一代、專業經理人與資深幹部共同承擔責任，降低企業對單一領導者的依賴。

若家族成員沒有接班意願，或尚未具備所需能力，也可考慮交由專業經理人經營。莊鈞維強調，這不代表家族退出企業，而是從直接經營轉為負責任的所有權人，透過董事會、授權制度與績效監督，掌握企業長期發展方向。

除了經營權交接，家族股權與財富如何延續，也須提前安排。企業傳至第二、第三代後，家族成員增加，婚姻關係與繼承安排都可能改變股權及財富分配，進而影響企業治理與持股穩定。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻指出，家族企業的主要財富往往集中在公司股權。若未及早規劃，未來可能因繼承、贈與、其他股權轉讓，或子女婚姻變動帶來的財產分配與資金需求，導致股權過度分散，甚至使家族失去主導企業的控制力，影響穩定經營。

洪銘鴻建議，家族企業可先盤點股權及其他資產的持有結構，再依需求評估家族憲章、股東協議、信託、閉鎖性公司或家族控股公司等工具，有系統地管理股權與經營權風險。不過，各項工具都有法律與稅務限制，規劃時須兼顧家族成員的合法權益與整體傳承需求，才能平衡經營效果及風險管理。

KPMG提醒，接班團隊培育、治理制度建立，以及家族股權與財富傳承，都需要時間規劃。企業主應及早準備，避免等到退休、繼承或家庭關係發生重大變化時，才倉促處理。