台股跌跌不休，從四萬點保衛戰一路退守至三萬八千點，金管會宣布加碼救市方案，對抗空方賣壓。

繼上周五項穩市措施後，金管會昨祭出放空「雙限令」，其中除進一步壓縮借券賣出委託量，也新增個股跌幅百分之三點五隔天禁止平盤以下放空，從限制放空數量升級為價格、數量雙重管制。金管會統計，昨天有一○二八檔上市櫃股票跌幅逾百分之三點五，超過上市櫃公司半數，今天禁止平盤以下放空。

儘管國安基金啟動護盤、金管會也宣布穩市措施，受到聯準會鷹派政策訊號，以及ＡＩ產業前景疑慮衝擊，台股昨重挫一七六八點，收在三萬八四二六點，跌幅高達百分之四點四，摜破年線支撐；櫃買指數也暴跌超過百分之七，中小型股賣壓尤其沉重。台股大盤本周四個交易日大跌五二四八點、跌幅百分之十二。

除了財金部會積極穩市，中央銀行也面臨新台幣走貶壓力。新台幣匯率昨天盤中一度貶至卅三點○四元，收盤前央行調節下貶勢收斂，由貶轉升，終場收卅二點九四二元、升值○點五分，力守不貶破卅三元整數關卡。

由於台股大盤指數仍處高點，且擔保維持率與借券賣出比並未明顯惡化，金管會此時祭出嚴格禁空令是否有選舉考量？金管會證期局副局長黃仲豪昨說，擔保維持率與借券賣出比都是參考因素之一，但也要考量近日台股跌幅較國際深、加上台股跌破年線等技術面分析，且國內上市櫃公司前三季獲利與基本面都非常好，與股市走向不一致，以及目前國內投資人信心較不足等，是綜整近期股市走勢判斷，與選舉無關。

金管會昨在台股收盤後宣布五項救市措施，其中新增放空價格限制，只要個股當日收盤跌幅達百分之三點五以上，次一交易日便不得低於前一交易日收盤價放空。金管會統計，昨有五五七檔上市、四七一檔上櫃股票跌幅「達標」。值得注意的是，這項限制是逐檔股票認定，並非以大盤跌幅作啟動條件，因此涵蓋範圍廣泛。

另一項措施是進一步限縮借券賣出數量。金管會第一波措施將每日盤中借券賣出委託量上限，由個股前卅個營業日日均成交量的百分之卅大幅降至百分之三，如今再縮減至百分之一。黃仲豪說，希望藉此減少空方的力量；至於二○○八年次貸危機時，曾有過比重降低到百分之○點三，但計算公式兩者不同，若以相同計算方式，本次比重為最低。