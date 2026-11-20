開發ＡＩ聊天機器人Claude的Anthropic於美股十八日盤後首次公開發行股票（ＩＰＯ）定價為每股八十三美元，高於原訂的七十至七十八美元區間，發行量也加碼到九點八億股，總計募得八一三億美元，以基本發行規模計算，超越SpaceX的七五○億美元，成為史上最大規模ＩＰＯ案。

Anthropic十九日以代號ＡＮＴ在那斯達克掛牌，成為首家上市的前沿ＡＩ模型公司。科技股近日賣壓未止，這件史上最大ＩＰＯ，或可視為市場對ＡＩ信心的指標。

美股主要指數十九日開盤，包括費半、那斯達克和S&P 500都開高走高，台積電ＡＤＲ同步走揚，帶動台指期夜盤一度大漲逾千點。

根據申報文件，Anthropic原計畫發行八億一四○萬股，七名共同創辦人另計畫出售二三六五萬股。最終Anthropic出售股數增至九億五六三五萬股，加上現有股東另售的二三六五萬股，合計發行九點八億股Ａ類普通股，總計募得八一三億美元，加上二六○億美元私募，這次共募得一○七三億美元。

參與Anthropic私募的包括TSMC Partners、輝達、ＡＭＤ、博通、Google、微軟和美光。

每股八十三美元也使Anthropic估值高於原先設定的一點四兆美元目標，來到約一點五兆美元，但實際市值仍取決於流通股總數。

Capital.com資深金融市場分析師羅達表示，這件上市案將可看出投資人究竟多看好ＡＩ股，尤其Anthropic掛牌後，將成為ＡＩ創新、普及和獲利能力的新代表。

彭博Markets Live策略師克蘭菲爾德認為，整個股市都將緊盯Anthropic掛牌首日能否收紅，哪怕只是小漲；若未能如願，未來幾天的市場信心都可能受到打擊。

在Anthropic風光上市表象下，市場認為潛藏ＡＩ股面臨的三隱憂。首先，美國聯準會下月升息幾已成定局，金融情勢收緊，將不利ＡＩ建置。其次是這些ＩＰＯ引起熱烈回響，是否搶走現有股票的資本、從股市大盤吸走流動性，並且加劇中小型股的波動性和估值壓力。

最後，包括SpaceX等前例顯示，表現超強的ＩＰＯ未必會轉化為持久的股價漲勢。更何況，科技股近來承受壓力，輝達醜聞使情況更糟。Anthropic今後表現如何，將影響投資人對科技公司能不能交出回報的信心。