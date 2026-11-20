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明年經濟關鍵字預測 簡志誠選「光」、井琪挑「轉」
經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，中華電信（2412）董事長簡志誠選「光」，遠傳電信總經理井琪選「轉」。
簡志誠選「光」，是期待科技之光帶動產業成長。 政府積極推動矽光子產業，結合台灣深厚半導體實力，開拓以光傳輸資料的新機會。中華電信持續投入全光通訊，串聯資料中心、雲端與AI算力，建構數位基礎，支撐百業創新與AI應用發展。
井琪選「轉」，代表因應變局的調整能力，也代表掌握新機遇的前進方向；政府或企業唯有主動求變，才能在新秩序中開創成長契機。對台灣而言，如何從全球科技供應鏈重要參與者，轉型為AI創新與應用領導者，是下階段發展關鍵。
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