行政院會昨（19）日通過民法繼承編修正案，專家分析，社會上無子女家庭愈來愈多，修法提供更多保障，頂客族可望受惠，對於意外、驟逝情況，可加強對生存配偶保障；至於貢獻制，專家指出，口說無憑，若曾協助經營事業、照護被繼承人的手足，應記得保留相關紀錄。

安永家族辦公室協同負責人張啓晉表示，此次受影響的是不知道需要立遺囑、尚未安排，或遺囑被認定無效的人。若最終依法律分配遺產，配偶可取得較高比例，也更符合現今家庭結構。

草案新增特別貢獻制，資誠家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢建議，應保留具體證據，包括匯款紀錄、醫療收據、修繕單據、事業投入證明，以及照護日誌、陪病紀錄、家庭協議等。若已領取薪資、照護費或其他補償，也應保存資料。