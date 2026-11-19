立法院長韓國瑜19日針對2026追加預算案召集黨團協商，其中，有關台電、中油撥補及增資案，主管機關經濟部強調，相關經費主要是因應國際地緣政治衝突導致的燃料成本暴漲，用以吸收民生負擔及推動關鍵基礎設施建設，盼在野黨別提案刪凍。最終朝野協商無共識，明送院會處理。

2026年度中央政府追加預算，歲出規模為6,076億元，其中對中油、台電補助與增資合計4,213億元，占於追加預算總數的一半以上，引發在野黨質疑。另將補助台電711億400萬元，平衡其吸收未足額調升電價的成本。

經濟部次長賴建信表示，此次提出追加撥補台電、中油1,725億元，及中油公司增資2,338億元經費，主因中東戰局衝擊全球，導致國際油氣電價格大幅飆漲。為阻絕燃料成本轉嫁至終端民生物價，中油與台電歷來承擔政策性吸收任務。

賴建信說明，中油提出之撥補金額，是逐周、逐月核算實際售價與應有售價之落差，預估到年底吸收金額將逾千億元；以民生息息相關的桶裝瓦斯為例，中油每桶即自行吸收將近200元。台電方面，截至10月底天然氣吸收成本已達1,200億元，預估至年底將擴大至1,680億元。

賴建信提到，國際間如日本，近期亦通過高達5,219億日圓的冬季能源價格補貼法案，各國皆透過政府預算協助能源公用事業。此次向立院爭取之撥補金額，實已小於二間公司實際吸收的成本，盼立院支持。

針對中油增資案，賴建信說，中油長年配合亞鄰最低價等政策凍漲，致使自有資金持續消耗、負債比攀升，但國內天然氣接收站等公用設施運轉率皆已突破100%，必須透過增資充實自有資本、推動十項能源建設，以維持國際信用評等並增強國內供氣韌性。

至於在野立委質疑台電預算數據與計算基準，台電董事長曾文生親自說明，今年發電燃料中，燃煤年均價與原預估相去不遠，但天然氣自3月起價格大幅攀升，至10月底天然氣成本相較原預估增加約1,200億元。

曾文生指出，台電原先估算全額吸收至8月之虧損，在傾聽朝野立委「預算不應補貼獲利產業、應聚焦民生」的意見後，台電已依最新氣價重新精算。

曾文生說，若將補貼範圍嚴格限縮在「住宅用電」與「小規模店家」，預計補貼金額即超過750億元，此次追加案所提的711億元撥補規模具充分合理性。台電未來會持續向各黨團提供完整公式與數據，充分溝通。

國民黨團總召傅崐萁認為，撥補與增資規模高達4,200億元，是錯誤的能源政策-廢核，導致發電成本高漲，他也要求經濟部必須保證在一定期限內不得調漲油電價格；國民黨立委許宇甄亦質疑中油增資缺乏具體營運效益評估，呼籲全面檢討能源配比。

民眾黨立委洪毓祥則主張「政策性補貼應予法制化」，要求補貼與公司經營績效必須明確劃分，並強調台電應比照中油提供完整的公式數據，且中油增資案應將工程借款與未來年度預算嚴格釐清，不應照單全收。

民進黨團總召蔡其昌與副書記長范雲為預算辯護。蔡其昌強調，凍漲政策的本質是社會福利政策，若朝野皆同意減輕人民負擔，撥補即有其必要；范雲則補充，中油增資涉及台中三期及洲際接收站等能源轉型關鍵建設，健全其財務體質有助於維持國際油氣採購談判的競爭力。

由於朝野立委對於台電、中油的補貼正當性及增資時程仍無共識，韓國瑜裁示，相關保留案由台電、中油於會後盡速前往各黨團展開實質溝通，留待後續院會程序繼續處理。