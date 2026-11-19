經濟部統計處19日表示，受惠人工智慧（AI）應用需求持續發酵與半導體產業投資動能強勁，推升資訊電子產業生產動能，加上部分傳統產業受惠半導體業者積極擴產，以及AI供應鏈的外溢需求，2026年第3季製造業產值7兆5,079億元，較上年同季增加43.09%，呈連續11季正成長。

在資訊電子產業方面，經濟部指出，電子零組件業產值較上年同季增加52.18%，其中積體電路業在高效能運算與AI應用需求持續強勁帶動下，年增59.18%，面板及其組件業因TFT-LCD面板需求走緩，致產值年減24.23%；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務與相關基礎建設需求熱絡，加以半導體設備投資力道強勁，年增129.78%。

傳統產業方面，經濟部指出，受惠半導體產業積極擴產及相關材料需求熱絡，加以國際油價上漲推升石化產品報價，以及上年同季鋼廠歲修之低基期效應，致機械設備業產值年增22.67%、化學材料及肥料業產值年增13.50%、基本金屬業產值年增12.46%。至於汽車及其零件業產值年增1.03%，主因市場需求增溫及國內客運車輛電動化政策推動，惟部分車款庫存調整而減產，抵銷部分增幅。

經濟部表示，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2026年第3季製造業生產指數145.59，較上年同季增加23.14%，連續11季正成長。

展望未來，經濟部表示，儘管地緣政治與經貿政策等不確定性因素仍牽動全球經濟成長步伐，惟AI、高效能運算及雲端服務等新興科技應用需求持續擴增，加以國際雲端服務大廠積極建置AI基礎設施，挹注我國半導體先進製程、高階封裝及伺服器等相關供應鏈生產動能，另受惠年終消費旺季備貨需求帶動，可望延續我國製造業生產成長態勢。