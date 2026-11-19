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菸酒年費記得年底前繳清！財政部示警近五年196家遭廢照
菸酒業者留意，明年度許可年費須在今年底前繳清，逾期經通知限期繳納後仍未繳費，將遭廢止設立許可。財政部國庫署19日提醒，近五年已有196家業者因未繳許可年費遭廢止許可，提醒業者留意繳款期限，以免影響營運權益。
國庫署指出，2027年菸酒製造業及進口業許可年費繳款單，將於今年11月底前寄發，繳納期限為2026年12月31日。依《菸酒管理法》第23條規定，菸酒製造及進口業者須按年繳納許可年費，若未依限繳納，經通知限期繳納後仍未繳費，除廢止設立許可，也將依《規費法》規定加徵滯納金、利息，並移送強制執行。
根據國庫署統計，2022年至2026年因未繳許可年費遭廢止許可的業者，分別為37家、30家、32家、73家及24家，以2025年最多。近五年遭廢止許可者，除2024年有一家、2025年有四家為酒製造業者，其餘均為菸酒進口業者。
許可年費依業別及組織型態有所不同。菸製造業者按實收資本額千分之一計收，每年最低10萬元、最高100萬元；酒製造業者若為股份有限公司，按實收資本額萬分之五計收，最低2萬元、最高50萬元，非股份有限公司則為2萬元。依《菸酒管理法》第11條規定設立的農民、原住民酒製造業者，年費為1萬元；菸酒進口業者則為6,000元。
繳款管道包括郵局、金融機構、自動櫃員機、網路繳款、活期存款帳戶，以及台灣Pay金融卡或信用卡繳款。金額在2萬元以下者，也可至便利商店繳納，業者可選擇合適管道，在期限內完成繳費。
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