摩根士丹利（大摩）證券預估，2027 年亞洲實質國內生產毛額（GDP）將成長 4.6%，資本支出與工業投資仍是主要成長動力。大摩將台灣2027年實質GDP成長率從7.6%上修到8.7%，反映 AI 硬體出口持續支撐本地設備投資及晶圓廠擴產。

大摩預估，2027 年全球實質GDP將成長 3.4%。美國的 AI 投資與消費持續支撐全球需求，歐洲維持溫和成長。2027 年美國實質GDP將成長 2.5%，主要由 AI 相關資本支出與高所得家庭消費支撐。大型雲端業者的資本支出預估約為1.6 兆美元，AI 相關支出可望貢獻約 0.9 個百分點的經濟成長率。

大摩指出，能源價格仍是影響通貨膨脹與利率走勢的主要變數。若能源價格持續回落，主要成熟市場的升息周期可望在 2027 年初告一段落。台灣與南韓在全球半導體供應鏈中仍扮演重要角色。

大摩指出，台灣2027年實質GDP預估成長8.7%，較2026年的13.5%放緩，主要是基期較高。台灣民間消費成長預估由 5.3% 加快至 7.7%，全年消費者物價指數（CPI）年增率預估為 2.1%，央行政策利率預估於第2季升至 2.25%。

在亞洲方面，大摩指出，資本支出與工業投資仍是主要成長動力，投資範圍也從 AI 與半導體延伸至一般工業與能源等領域。非科技出口回升，有望透過就業及所得改善，進一步支撐消費。中國大陸實質GDP成長將由 4.6% 放緩至 4.4%，全球 AI 與工業投資有望帶動中國大陸電子產品、機械與工業材料出口，但內需回升仍有限。