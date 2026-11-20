「以前的公關形象，是你做到10分，我要幫你講到100分。」從事永續諮詢十餘年、推廣「共享永續長」概念的濰森永續執行長陳厚儒指出，這套傳統邏輯在永續領域往往行不通。對公關與行銷人員而言，永續溝通的重點不再是放大企業優點，而是每一句對外宣稱，能否經得起事實檢驗。

多數漂綠源於「無知」，從內部實質盤點起步

陳厚儒將漂綠區分為故意與非故意。他提醒，有些企業並非存心欺騙，而是不了解永續概念，無意間讓對外宣稱產生誤導。例如建案工地掛著「ESG建築」標語，但綠建築、健康建築各有認證，ESG概念卻可能被模糊使用。

他舉例，若企業100項產品中只有2項取得碳足跡認證，報告書卻寫「我們的產品獲得碳足跡認證」，字面未必錯，讀者卻可能誤以為所有產品都取得認證。「2%，你就寫2%就好了。」問題未必出在企業刻意誤導，而是對外宣稱未能準確反映實際成果。

要避免無意漂綠，關鍵在於先清楚自身做了什麼。面對中小企業在專業人力與知識上的稀缺，陳厚儒透過「共享永續長」概念，以外部專家角色協助資源有限的企業盤點既有作為、釐清永續方向，避免因盲目應對供應鏈要求而踩雷。他強調，推動永續牽涉核心營運，經營者必須率先跳下來理解產業與營運議題，進而凝聚跨部門共識，而非單靠基層同仁摸索。

用動詞與數據說話，主動揭露不完美

永續溝通不只要呈現成果，也應說明不足與改善方向。陳厚儒認為，說的跟做的要一致，即使做到100分，只說80分也無妨。相較於堆滿願景與形容詞的報告書，他更重視「動詞與數據」：企業實際做了什麼、進度如何。「很多報告書一直講自己很完美，就代表這間公司不完美。」在社群媒體讓資訊快速傳播的時代，企業很難維持完美形象，也不必刻意掩蓋負面事件。陳厚儒提到，有些企業即使事件尚未見報，仍願意在報告書中主動揭露問題，並交代檢討與改善措施。

除了既有成果，永續溝通也包括對未來的承諾。他觀察，台灣部分企業習慣做到哪裡、說到哪裡，或只設定幾乎確定能完成的目標。「如果99.9%都會達成，那還叫目標嗎？」他認為，企業應設定真正需要努力達成的目標，即使進度落後，也應說明原因與改善方向，而非只呈現漂亮的達成率。

內外言行一致，溝通不脫離經營現實

對中小企業而言，永續不只是品牌形象，也關係到能否持續取得訂單。當大型企業提高供應鏈的永續要求，供應商若無法回應，就可能失去合作機會；尤其替代性高的非關鍵供應商，更需要及早建立相關能力。

只是，企業不能只顧回應客戶要求，卻忽略自身決策。陳厚儒舉例，企業對外宣稱重視永續供應鏈，實際採購時卻仍要求選擇最便宜的產品，讓第一線同仁無所適從。當對外承諾與內部決策矛盾，再好的宣傳也難以建立信任。

「沒有溝通就沒有共識。」陳厚儒認為，企業必須建立自己的永續「主體性」，理解為何投入、希望改善什麼而非隨市場風向搖擺。對公關與行銷人員而言，唯有了解企業實際作為，才能讓對外傳遞的永續訊息有憑有據。

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